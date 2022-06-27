إنجاز عربي تاريخي.. بإمضاء التونسية أنس جابر

المصدر: وكالات

أصدرت رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، اليوم الاثنين، التصنيف العالمي الجديد، وحققت النجمة التونسية أنس جابر المركز الثاني برصيد 4350 نقطة وهو أفضل تصنيف عالمي في مسيرتها.

ويعد إنجاز أنس، تاريخيا على المستوى العربي والإفريقي حيث تخططت ما حققته الجنوب إفريقية أماندا كوتزر التي احتلت المركز الثالث في 1997.

وأصبحت النجمة التونسية أول لاعبة عربية وإفريقية تصل إلى هذا التصنيف "المركز الثاني" منذ إقرار نظام التصنيف العالمي عام 1975.

وحققت أنس هذا الموسم لقب دورة مدريد وحلت وصيفة للمصنفة أولى عالميا البولندية إيغا شفيونتيك في روما، كلاهما ضمن دورات الألف نقطة، قبل أن ترفع كأس دورة برلين على الملاعب العشبية منذ أسبوع محققة ثالث لقب في مسيرتها الاحترافية، قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

وفيما لا تزال شفيونتيك تغرد في الصدارة خارج السرب على بعد أكثر من أربعة آلاف نقطة عن أقرب منافساتها بعد تحقيقها ستة ألقاب حتى الآن هذا العام، كان تقدم أنس وتراجع الإستونية أنيت كونتافيت التي أصبحت ثالثة، التغيير الوحيد في قائمة الـ13 الأوليات.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك - 8576 نقطة

2- التونسية أنس جابر - 4340

3- الإستونية أنيت كونتافيت - 4306

4- الإسبانية باولا بادوسا - 4245

5- اليونانية ماريا ساكاري - 4205

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا - 4046

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا - 3777

8- الأمريكية دانيال كولينز - 3255

9- الأمريكية جيسيكا بيغولا - 3156

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا - 3015.

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