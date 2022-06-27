الكرواتي سانتيني خارج حسابات الفتح السعودي

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن الكرواتي إيفان سانتيني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي، أصبح خارج حسابات النادي للموسم المقبل، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم ولم يرغب النادي في التجديد له.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن اليوناني جورجوس دونيس المدير الفني للفريق أوصى إدارة النادي بعدم التجديد للاعب سانتيني، ليصبح بذلك أول المغادرين من قائمة أجانب الفتح.

ويستعد الفتح لمواجهة النصر اليوم الاثنين في ختام منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

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