انتهى عقده مع ريال مدريد أخيراً.. بيل يقترب من لوس أنجلوس الأميركي

المصدر: وكالات

اقترب المهاجم الدولي الويلزي غاريث بيل الذي وصل عقده مع فريقه الحالي ريال مدريد الاسباني إلى نهايته والمتوج معه بلقبه الخامس في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من الانتقال إلى نادي لوس أنجلوس أف سي المشارك في الدوري الأميركي، حسب ما أفادت اليوم السبت العديد من وسائل الاعلام.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ 32 عاماً والمرتبط بعقد مع النادي المدريدي حتّى 30 يونيو الحالي، إلى صفوف نادي ولاية كاليفورنيا ومتصدر المنطقة الغربية في صفقة لمدة عام، ليلتحق بالمخضرم المدافع الإيطالي جورجو كييليني الذي سبقه بتوقيعه على عقد حتّى نهاية عام 2023.

وأشارت قناة "إي أس بي أن" الأميركية أن بايل سيوقع على عقد يتضمن امكانية التجديد لعام إضافي.

ومن المتوقع أن يبدأ الوافدان الجديدان الدفاع عن قميص فريقهما بعد الافتتاح الرسمي لسوق الانتقالات في 7 يوليو المقبل، على أن يقام في اليوم التالي مباراة "إل ترافيكو" وهي "دربي" مدينة لوس أنجليس والتي تجمع بين لوس أنجلوس وغالاكسي بقيادة نجمه المكسيكي خافيير "تشيشاريتو" هرنانديس.

وأعاد بايل وكييليني البريق إلى الدوري الأميركي المهجور من النجوم في أيامهم الأخيرة من مسيرتهم في السنوات الأخيرة، ليسيرا على خطا العديد من اللاعبين الكبار انتقلوا إلى بلاد "العم سام" على غرار الانجليزي ديفيد بيكهام والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش اللذين انضما إلى غالاكسي، علماً أن الأخير عاد إلى الدوري الإيطالي ليتوج مع ميلان بطلاً، أو الانجليزي واين روني (دي سي يونايتد) والإيطالي أندريا بيرلو (نيويورك سيتي).

وبعد تسعة أعوام في العاصمة مدريد تنقل خلالها بين القمة والقاع تنوعت بين انجازات فردية في المباريات المهمة والعديد من الساعات على مقاعد البدلاء، توجها بثلاثة ألقاب في "لا ليغا"، كان من المتوقع أن يعود بايل إلى مسقط رأسه مع نادي كارديف الذي يخوض غمار الـ "تشامبيونشيب" (المستوى الثاني).

كما تم طرح مسألة عودة بايل الذي لعب دوراً أساسياً في تأهل منتخب بلاده إلى مونديال قطر، إلى فريقه السابق توتنهام الذي لعب معه بين عامي 2007 و2013 في مرور أوّل، وموسم 2020-2021 على سبيل الإعارة.

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