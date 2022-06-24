ماني يتفوق على محمد صلاح مجدداً بعد كأس العالم وبطولة إفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ساهم انتقال اللاعب السنغالي ساديو ماني، إلى بايرن ميونخ في تفوقه على كافة اللاعبين الأفارقة وتصدره قائمة اللاعبين الأعلى أجراً ليتفوق مجدداً على زميله السابق محمد صلاح، والذي كان قد تفوق عليه أيضاً من قبل في بطولة أمم إفريقيا وحصد اللقب لبلاده بركلات الجزاء، كما ساهم أيضاً في فوز منتخب بلاده في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بنفس الطريقة.

وبعد أن ظل ساديو ماني في المرتبة الـ12 بين أعلى لاعبي "الريدز" أجراً، حيث كان يحصل على 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، انتفض النجم السنغالي ليحتل الصدارة براتب اسبوعي يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني، ليتفوق على صلاح الذي يحصل على 220 ألف جنيه إسترليني، حالياً في ليفربول.

وأكد موقع إنجليزي أن النجم السنغالي ساديو ماني، أصبح في صدارة اللاعبين الأفارقة، في حين تراجع الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الانجليزي، إلى المركز الثالث برصيد 200 ألف جنيه أسبوعيا.

وذكرت الصحيفة ترتيب اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا وجاءت كما يلي:-

السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ) - 250 ألف جنيه إسترليني

المصري محمد صلاح (ليفربول) - 220 ألف جنيه إسترليني

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) - 200 ألف جنيه إسترليني

الغاني توماس بارتي (أرسنال) - 200 ألف جنيه إسترليني

الغاني أندريه أيو (السد القطري) - 180 ألف جنيه إسترليني

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - 176 ألف جنيه إسترليني

الإيفواري نيكولاس بيبي (أرسنال) - 140 ألف جنيه إسترليني

الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) - 130 ألف جنيه إسترليني

الغيني نابي كيتا (ليفربول) - 120 ألف جنيه إسترليني.

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