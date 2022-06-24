كم جنى باريس سان جيرمان من ميسي في موسم واحد؟ لن تصدق!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جنى باريس سان جيرمان مكاسب كبيرة منذ تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، إذ بلغ إجمالي إيرادات سان جيرمان في موسم واحد نحو 700 مليون يورو.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي قوله: "لقد حصدنا الكثير من الأمول بالفعل بسبب ميسي.. المبيعات الضخمة لقميص الدولي الأرجنتيني مع الفريق".

وأضاف: "باع باريس سان جيرمان أكثر من مليون قميص لأول مرة في تاريخه، 60% منها لصاحب الـ34 عاما، ليصبح رفقة مانشستر يونايتد، الفريق الأكثر بيعا لقمصانه الموسم الماضي".

وأوضح: "ميسي أسهم في إبرام سان جيرمان 10 عقود رعاية جديدة، مما تسبب في زيادة هائلة في الإيرادات السنوية".

وينتهي عقد ليونيل ميسي البالغ 34 عاما مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

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