لوكاكو يوافق على خفض راتبه للعودة إلى إنتر ميلان

المصدر: وكالات

أفادت تقارير الثلاثاء أن المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو سيعود إلى صفوف فريقه السابق إنتر ميلان، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، على سبيل الإعارة لمدة عام بعد فترة مخيبة للآمال مع تشلسي الإنجليزي.

وحسب ما ورد في التقارير تفاوض إنتر على دفع ثمانية ملايين يورو (8.4 مليون دولار) لضم لوكاكو الذي وافق على خفض راتبه من أجل مغادرة "ستامفورد بريدج".

وعاد البلجيكي إلى تشلسي الصيف الماضي في صفقة قياسية للنادي اللندني بلغت 97.5 مليون جنيه استرليني (115 مليون يورو)، مؤكدا أن الصفقة كانت بمثابة عودة عاطفية إلى بيته بعد أن لعب للنادي اللندني في الفترة بين 2011 و2014.

ولكن بعد تسجيله أربعة أهداف في أول أربع مباريات له، صام الهداف البالغ من العمر 29 عامًا، عن التهديف لفترة طويلة.

وأنهى لوكاكو الموسم في صدارة هدافي تشلسي برصيد 15 هدفا في مختلف المسابقات، لكن لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري.

هز الشباك ثلاث مرات فقط في آخر 15 مباراة في الدوري. ظهر في مقابلة مثيرة للجدل مع التلفزيون الإيطالي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث اعترف بأنه غير سعيد بالطريقة التي يستخدمه بها المدرب الألماني لتشلسي توماس توخل وألمح إلى أنه كان يفكر بالفعل في المغادرة، معبرا عن ندمه على ترك إنتر.

وعاقب توخل الهداف لوكاكو الذي كان أحد أبرز أسلحة إنتر في موسم 2021 وساهم في تتويجه بلقب الدوري الايطالي، واستبعده من التشكيلة الأساسية لفترة وجيزة حتى اضطر إلى الاعتذار عن تصريحاته للنادي وجماهيره في يناير.

وأنهى تشلسي موسمه في المركز الثالث في الدوري وفاز بكأس العالم للأندية، لكنه خسر أمام ليفربول في نهائي مسابقتي كأسي الاتحاد والرابطة المحليتين وفقد لقبه في مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام ريال مدريد الإسباني الذي توج بالكاس ذات الأذنين الطويلتين.

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