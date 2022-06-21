ماني يصل الى ميونيخ لإجراء الفحص الطبي (فيديو)

المصدر: وكالات

أفادت تقارير محلية بأن النجم السنغالي ساديو مانيه وصل اليوم الثلاثاء، الى ميونيخ لإجراء الفحص الطبي الروتيني قبل توقيع عقد انتقاله من ليفربول الإنجليزي الى العملاق البافاري بايرن، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم العشرة الأخيرة.

وأشارت مجلة «كيكر» وصحيفة «بيلد» الى أن مانيه، وبعد هبوط طائرته في مطار المدينة، توجه الى مستشفى في ميونيخ لإجراء الفحص الطبي باشراف طبيب بايرن.

ومن المتوقع أن يكلف انتقال ابن الثلاثين عاماً من ليفربول الى العملاق البافاري قرابة 41 مليون يورو في عقد مدته ثلاثة أعوام، على أن يتم تقديمه رسمياً الأربعاء في مؤتمر صحافي.

🚨🚨🚨 ساديو ماني الان pic.twitter.com/hvP0Udj8Xt — أخبار كورة العالمية (@Mohamed49008095) June 21, 2022

وقد يكون مانيه بديلاً للمهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي كرّر مراراً رغبته في الرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل الى برشلونة الاسباني.

وسيكون مانيه الصفقة الثالثة لبطل ألمانيا هذا الصيف بعد لاعب الوسط الهولندي راين خرافنبرخ والظهير الايمن المغربي نصير مزراوي، وكلاهما من أياكس أمستردام الهولندي.



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