حسن شحاته يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف معلومة صادمة (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف المدرب المصري حسن شحاته، عن معلومات صادمة خاصة بالتعاقد مع المدرب البرتغالي كيروش، الذي قاد منتخب مصر قبل المدرب المقال إيهاب جلال، كما فتح شحاته النار على النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول حيث أكد أنه لم يقدم شيء لمنتخب مصر حتى الأن وما فعله فقط من إنجازات شخصية مع فريقه ليفربول.

وقال حسن شحاتة المدرب التاريخي لمصر والذي نجح في تحقيق الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية أعوام 2006، 2008 و2010، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" المصرية: "محمد صلاح نجم نجوم العالم بما يقدمه مع ليفربول، لكنه لم يقدم شيئا لمنتخب مصر، والمفترض أن يقدم ما هو أفضل من ذلك بكثير، كل المنتخبات التي يواجهها منتخب مصر في إفريقيا، بمجرد أن يتسلم محمد صلاح الكرة، يضغط عليه 3 لاعبين، وهنا يفترض على المدرب تفريغ مساحات لصلاح".

وأضاف شحاته: "محمد صلاح في عدد كبير من المباريات لم يكن في الصورة المطلوبة مع منتخب مصر، وهذا كان واضحا بشكل كبير"، ولم يقف شحاته عند ذلك فقط وانما تحدث عن كرة القدم المصرية بشكل عام وقال: "المدرب المصري إيهاب جلال تعرض للظلم وتعاقدوا معه في وضع صعب لم يتح له الوقت للقيام بثلاث تمرينات لكي يلعب مباراتين رسميتين ثم مواجهة كوريا الجنوبية وديا، كل ذلك كان عشوائيا".

وتابع: "في كرة القدم المصرية هناك عشوائية كبيرة جدا في اختيار المدير الفني وغير مقنع تماماً التعاقد مع مدرب لم يحصل على بطولة محلية أو إفريقية"، وتحدث شحاته عن المدربين السابقين للمنتخب المصري هيكتور كوبر، والبرتغالي كيروش، وكشف عن معلومة صادمة حيث قال:"كيروش ليس مثل هيكتور كوبر، الأخير يلعب بشكل دفاعي لتحقيق هدف معين بأن يصل لنهائي إفريقيا وكأس العالم وحقق ذلك، لكن كيروش تم التعاقد معه مجاملة لأن وكيله هو وكيل نجم كبير بالمنتخب وهو محمد صلاح".

واكتفى شحاته بهذا النقد وقال في ختام محادثته بالبرنامج: "لو تحدثت عما يحدث الفترة الماضية في الكرة المصرية سأتجاوز في حق الكثيرين، لأنه لابد أن يكون هناك خطة لتطوير الكرة المصرية خاصة وأننا نلعب دوري على مدار سنتين وكذلك بطولة كأس مصر وهناك عشوائية كبيرة في كل المسابقات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news