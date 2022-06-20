فيريرا: الزمالك استحق الفوز على الأهلي وما فعلناه يدعو للفخر

المصدر: وكالات

قال جيزوالدو فيريرا مدرب الزمالك إن فريقه كان يستحق الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بعد تعادلهما 2-2 في قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وأشاد باللاعبين الصاعدين الذين عوضوا غياب العديد من العناصر الأساسية اليوم الأحد.

وصمد الزمالك بعد التأخر في الدقيقة 12 وسجل البديل المخضرم محمود عبد الرازق (شيكابالا) هدفا وصنع آخر لأشرف بنشرقي ليتقدم حامل اللقب 2-1 قبل أن يدرك صلاح محسن التعادل للأهلي في آخر عشر دقائق.

وكان يمكن للزمالك انتزاع الفوز قبل النهاية لكن تسديدة لاعب الوسط إمام عاشور ارتدت من العارضة.

وأبلغ المدرب البرتغالي الصحفيين "الزمالك كان الأفضل والنتيجة المستحقة هي فوزنا وليس التعادل، لست راضيا عن النتيجة لكن أهنئ اللاعبين على الأداء القوي".

وغاب عن تشكيلة الزمالك المدافع محمود علاء للإيقاف والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بجانب المدافعين حمزة المثلوثي وحازم إمام وأحمد فتوح والحارس محمد أبو جبل ولاعب الوسط طارق حامد للإصابة.

ومنح فيريرا الفرصة للاعب الوسط الصاعد سيد عبد الله (نيمار) للبدء أساسيا كما شارك المهاجمان الواعدان يوسف أسامة نبيه، الذي صنع هدف شيكابالا، وسيف فاروق جعفر والمدافع حسام عبد المجيد من البدلاء.

وأضاف المدرب المخضرم "واجهنا بعض المشاكل بسبب الغيابات العديدة لكننا استطعنا تعويض الغائبين كما أجرينا تغييرات في مراكز اللاعبين".

وتابع "لم يؤمن اللاعبون بقدرتهم على الفوز ولم يكن هناك أي رد فعل في أول 20 دقيقة.

"لكن بعدها دخل الفريق في أجواء اللقاء وكان الأفضل في الشوط الثاني بعد التحلي بالثقة عقب تحفيزهم بين الشوطين، ما فعله الفريق يدعو للفخر".

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن الأهلي لكن فريق فيريرا خاض ثلاث مباريات أكثر من غريمه صاحب المركز الثالث.

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