الزمالك يحتفظ بصدارة الدوري المصري بعد التعادل مع الأهلي

المصدر: وكالات

احتفظ الزمالك حامل اللقب بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في مباراة قمة اليوم الأحد.

وتقدم محمد شريف بهدف للأهلي في الدقيقة 12، وأدرك أشرف بنشرقي التعادل للزمالك بضربة رأس في الدقيقة 68 عقب تمريرة من البديل محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي أضاف هدفا بعد ثماني دقائق.

لكن في الدقيقة 80 تعادل البديل صلاح محسن تعادل للأهلي الذي خاض المباراة بقيادة المدرب المؤقت سامي قمصان بعد رحيل المدرب صاحب الألقاب العديدة بيتسو موسيماني.

وكاد إمام عاشور أن ينتزع للزمالك الفوز في مباراة أقيمت أمام عدد محدود من المشجعين في ظل السماح بحضور خمسة آلاف شخص فقط، لكنه سدد في العارضة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد الزمالك 45 نقطة من 21 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي خاض 18 مباراة ويحتل المركز الثالث. ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.

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