السعودية تهزم أوزباكستان وتحرز بطولة آسيا تحت 23

المصدر: وكالات

أحرزت السعودية لقب بطولة آسيا تحت 23 عاما لأول مرة بالفوز 2-صفر على أوزباكستان في المباراة النهائية في طشقند اليوم الأحد.

وسجل أحمد الغامدي الهدف الأول في الدقيقة 48، وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني قبل حوالي ربع ساعة من النهاية.

وحصدت السعودية اللقب عن جدارة حيث لم تستقبل أي هدف في ست مباريات، ولم تتعادل سوى مع اليابان في دور المجموعات بينما فازت خمس مرات، وخاضت المباراة النهائية أمام مشجعي أوزبكستان.

وبعد شوط أول دون أهداف، ومن هجمة منظمة، وصلت الكرة إلى الغامدي على حافة منطقة الجزاء، وراوغ أحد منافسيه بمهارة ثم أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وضغطت أوزبكستان بقوة لمحاولة إدراك التعادل، لكن من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى البريكان في الجانب الأيسر، وأطلق تسديدة أرضية هائلة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة.

وسبق للسعودية الخسارة في نهائي البطولة في 2014 أمام العراق وكذلك في نهائي 2020 أمام كوريا الجنوبية بعد وقت إضافي.

وكانت اليابان حصلت على المركز الثالث بعد الفوز 3-صفر على أستراليا أمس السبت.

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