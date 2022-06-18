نادي روسي يعلن رحيل نجم سلة سويدي أغضب بلده بسبب "غزو أوكرانيا"

المصدر: وكالات

أعلن نادي سسكا موسكو الروسي ان لاعبه السويدي يوناس جيريبكو الذي احترف عشر سنوات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سيرحل عن صفوفه بعد اقل من ثلاثة أشهر على قراره الجدلي بالقدوم الى العاصمة الروسية على الرغم من غزو أوكرانيا. وقال النادي في موقعه الرسمي "الانتقال الى سسكا كان صعباً على يوناس لأسباب عديدة".

وكان الاتحاد السويدي لكرة السلة قد استبعد جيريبكو عن المنتخب السويدي بعد يوم من انضمامه إلى سسكا. كانت خطوة "مخالفة" لقيمه وموقفه تجاه روسيا والوضع في أوكرانيا، بحسب الاتحاد. واستبعد سسكا موسكو عن بطولة يوروليغ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخاض جيريبكو مباراته الأخيرة مع المنتخب في فبراير الماضي ضد كرواتيا ضمن تصفيات كأس العالم. وأشار الاتحاد السويدي للعبة الى أنه لن يبدّل رأيه برغم رحيل اللاعب من روسيا. وجيريبكو (35 عاماً) هو اللاعب السويدي الوحيد الذي شارك في دوري "أن بي ايه" الأميركي، مع أندية ديترويت بيستونز، بوسطن سلتيكس، يوتا جاز وغولدن ستايت ووريرز بين 2009 و2019. قبل توقيعه مع سسكا موسكو، كان من دون ناد وذلك بعد انتهاء عقده مع خيمكي الروسي في نهاية 2021.

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