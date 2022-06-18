نجم ألمانيا والبايرن سابقا يبدأ أول مهمة تدريبية "كاملة" في النمسا

المصدر: وكالات

أعلن ألتاخ المنافس في دوري الدرجة الأولى النمساوي لكرة القدم تعيين الهداف التاريخي لألمانيا ميروسلاف كلوسه مدربا للفريق.

ولم يسبق لكلوسه، الذي سجل 71 هدفا لألمانيا في 137 مباراة دولية، أن خاض مهمة تدريبية كاملة مع أي فريق أو منتخب أول، إذ عمل سابقا مساعدا لمدرب منتخب بلاده بين عامي 2016 و2018. وأصبح مدربا لفريق بايرن ميونيخ تحت 17 عاما في 2018، وقضى موسما كمساعد لمدرب الفريق الأول هانز فليك.

وقال كلوسه في بيان "لقد كان ذلك الشعور الإيجابي الذي يجب أن ينتابني منذ البداية، وأنني في المكان المناسب هنا. كانت المناقشات الأولى مع المسؤولين مفتوحة للغاية لدرجة أنه كان من الواضح لي أنني أريد القيام بذلك".

واحتل ألتاخ المركز الأخير في الدوري النمساوي مع نهاية الموسم، لكنه تمكن من تجنب الهبوط للدرجة الثانية.

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