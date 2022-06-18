السلة السورية تفتح الباب أمام عودة المحترف الأجنبي لملاعب كرة القدم

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عودة اللاعبين المحترفين للمشاركة في بطولتي الدوري والكأس، ابتداءاً من موسم 2022-2023، استنادا الفصل من الثاني من لائحة أوضاع اللاعبين.

جاء ذلك في بيان لاتحاد الكرة السوري، تم نشره على الصفحة الرسمية للاتحاد في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نص على تعاقد كل نادٍ مع لاعبين أثنين (عرب أو أجانب) في كل المراكز باستثناء حراسة المرمى، وذلك ضمن الشروط والأحكام التي نصت عليها القوانين ذات العلاقة والصلة في سوريا، واللوائح الصادرة عن الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

وجاء قرار اتحاد الكرة السوري في عودة اللاعب المحترف إلى مسابقات الدوري والكأس، بعد نجاح التجربة التي قدمها اتحاد السلة في سورية، بالسماح للأندية الأربعة (أهلي حلب-الكرامة-الجلاء-الوحدة) مايو الماضي المتأهلة لسلسلة مباريات نصف النهائي "فاينال فور" في استقدام لاعبين عرب وأجانب لتدعيم صفوفها، في تجربة مثمرة شهدة ندية قوية وحضوراً جماهيرياً لافتاً في صالات السلة السورية، قبل الانتقال فريق (أهلي حلب والكرامة) لخوض سلسلة النهائي التي عرف من خلالها "أهلي حلب" المدعم بالدولي الجزائري محمد الحراث والأميركي أنطوني سكوت ومن خلفهم المدرب اللبناني الخبير فؤاد أبو شقرا، في التتويج بلقب الدوري للمرة 20 تاريخياً والأولى للنادي الحلبي العريق منذ عام 2006.

ويعود اللاعب المحترف إلى الظهور في دوري الكرة السورية للمرة الأولى منذ العام 2011، حين توقفت المسابقات في سورية جراء الاحداث التي ضربت البلاد.

يذكر أن لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، حددت الأول من أغسطس المقبل موعد انطلاق الموسم الجديد، باستكمال مباريات دور الثمانية من مسابقة الكأس، على أن ينطلق الدوري رسمياً لموسم 2022-2023 في الثالث من سبتمبر المقبل.

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