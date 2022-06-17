البايرن يبدأ الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد أمام فرانكفورت

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم أن بايرن ميونخ سيفتتح مشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) بمباراة خارج ملعبه أمام اينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي، في الخامس من أغسطس المقبل.

وجرى تسريب تحديد المواجهة بين الفريقين إلى وسائل الإعلام قبل الإعلان الرسمي عنها، علما بأن حامل اللقب دائما ما يخوض المباراة الأولى في الموسم.

وسيكون الموسم المقبل من البوندسليجا مختلفا شيئا ما، حيث تتوقف منافساته بعد يوم 13 نوفمبر بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر. وتستأنف منافسات الدوري الألماني في 20 يناير على أن تختتم في 27 مايو.

وتقام مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا بين يومي 29 يوليو وأول أغسطس، بينما يستضيف لايبزج، حامل لقب الكأس، فريق بايرن ميونخ في مباراة كأس السوبر الألمانية في 30 يوليو.

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