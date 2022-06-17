الاتحاد العراقي يعاقب القوة الجوية بسبب أضرار «ملعب الشعب»

المصدر: محمد فاضل - دبي

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم معاقبة نادي القوة الجوية بعد الأحداث التي شهدتها مباراته مع الزوراء، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة كأس العراق. وشهدت تكسير جمهور القوة الجوية مرافق وتجهيزات وكراسي ملعب الشعب الدولي.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي في بيان صحافي حرمان القوة الجوية من جمهوره بالغياب عن خمس مباريات في الموسمين الحالي والمقبل، وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين دينار عراقي (7000 دولار)، كما فرض على النادي تحمل مسؤولية إصلاح الأضرار التي لحقت بالملعب، حسب ما تقرره لجنة مشكّلة من وزارة الشباب العراقية.

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