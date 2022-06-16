بيريز مستغربا من ضغط رئيس فرنسا على مبابي: لا أتصور ملك إسبانيا يقوم بذلك

المصدر: حميد نعمان - دبي

تحدث رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز لأول مرة عن فشل انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في اللحظات الأخيرة، وتفضيله البقاء في نادي باريس سان جيرمان لفترة جديدة حتى العام 2025. ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية حديث بيريز خلال مقابلة له في برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني المتخصص في كرة القدم، وبالذات ما له علاقة بنادي ريال مدريد.

واستغرب بيريز من قيام رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بالاتصال مرات عدة بلاعب كرة قدم للضغط عليه كي يغير رأيه، ويستمر في ناد معين، وقال إنه "لا يتصور أن يقوم بذلك ملك إسبانيا". يذكر أن ماكرون سبق له الاعتراف بأنه بالفعل اتصل بمبابي وطلب منه أن يضع مصلحة فرنسا في الحسبان، لكنه نفى أن يكون قد ضغط عليه لكي يستمر في سان جرمان.

وقال إن مبابي لم يقو على تحمل الضغط الذي مورس عليه، خاصة من الجانب السياسي. وتساءل كيف لشاب أن يتحمل هو ووالدته ضغط رئيس فرنسا، وإغراءات مالية شديدة، مشددا على أن السبب الرئيس الذي جعل مبابي يقرر البقاء في سان جرمان ويتخلى عن حلمه واتفاقه المسبق مع ريال مدريد، هو الضغط السياسي من رئيس فرنسا بالدرجة الأولى.

وقال إن "مبابي الذي غير رأيه، ليس هو اللاعب الذي يعرفه"، وشدد على أن "هكذا لاعب لا يريده أبدا في ناديه، رغم أن كل شيء يمكن أن يتغير بعد ثلاث سنوات".

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