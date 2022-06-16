الأهلي يضغط على الزمالك وبيراميدز بفوز كبير

المصدر: وكالات

حقق الاهلي فوزا صريحا على ضيفه الشرقية للدخان 4-1 أمس بقيادة مدربه المؤقت سامي قمصان، وذلك بعد 48 ساعة من فسخ التعاقد مع مدربه السابق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الرابعة عشرة للدوري المصري لكرة القدم، في بروفه اخيرة قبل لقاء قمة الكرة المصرية مع الزمالك حامل اللقب والمتصدر الاحد القادم.

وسجل للاهلي حسين الشحات (25)، وطاهر محمد طاهر (31 من ركلة جزاء) واحمد عبد القادر (58)، والبديل وليد سليمان (90+1)، وللشرقية سجل البديل التونسي فراس عيفية (76). وضغط الاهلي على الزمالك المتصدر ووصيفه بيراميدز حيث رفع رصيده الى 40 نقطة في المركز الثالث وله اربع مباريات مؤجلة، في حين يملك الزمالك 44 نقطة وبيراميدز 43. فيما تجمد رصيد الشرقية عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر الاخير.

وخاض الاهلي المباراة في غياب عدد كبير من لاعبيه بداعي الاصابة اضافة الى استبعاد اللاعبين الدوليين، تنفيذا لإتفاقه مع نادي الشرقية بتأجيلها من موعدها السابق في 26 مايو الماضي قبل خوض نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي.

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