هؤلاء يطالبون ببقاء إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر.. "ما يحدث إهانة"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

وجه عدد كبير من لاعبي كرة القدم السابقين في مصر نداءات عاجلة بضرورة بقاء المدرب المصري إيهاب جلال، مديراً فنياً لمنتخب مصر الفترة المقبلة، مؤكدين أن إقالة المدرب في الوقت الحالي أكبر خطأ وبه ظلم كبير للمدرب الذي لم يقضي في قيادة الفراعنة سوى أقل من شهر فقط.

البداية كانت من عميد لاعبي العالم سابقا وقائد منتخب مصر أحمد حسن، حيث قال" إن إيهاب جلال، مدرب المنتخب الحالي، يتعرض لظلم كبير وضغط كبير من اتحاد الكرة، الله يكون في عونه، اتحاد الكرة يصلح الخطأ بخطأ آخر، ورحيله هو أكبر خطأ خلال الفترة الحالية، وكان يجب التعاقد مع مدرب أجنبي بعد رحيل كارلوس كيروش، كما كان يجب استقالة حازم إمام ومحمد بركات بعد تعيين إيهاب جلال مدربا للمنتخب رغم رفضهم، واتحاد الكرة كان يجب أن يدعم إيهاب جلال حتى نهاية تصفيات كأس الأمم الإفريقية".

أما اسطورة كرة القدم المصرية علي أبو جريشة، فأكد أن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، (مدرب شاطر) ولا يجب التسرع في إصدار تقييمات وأحكام عليه، وقال: "إمن الظلم تقييم إيهاب جلال مع المنتخب بعد مباراتين فقط، رغم سوء الأداء في لقاء إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، كيف يتم الحكم على مشروع إيهاب جلال مع المنتخب الوطني خلال مباراتين فقط؟ ولماذا التسرع في إصدار الأحكام وأين المعايير؟".

كما طالب مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق زكي عبد الفتاح، ببقاء المدرب المصري إيهاب جلال، وقال: "إقالة إيهاب جلال من تدريب الفراعنة يعتبر كارثة حقيقية، جمال علام أهان جميع المدربين المصريين من خلال تصريحاته بإقالة ايهاب جلال، ويجب على جميع المدربين أن يحتجوا ضد اتحاد الكرة، إيهاب جلال من أفضل المدربين فى مصر خلال آخر 10 سنوات".

أما لاعب الزمالك السابق والمدرب المصري محمد صلاح أكد أن ما يحدث مع إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، في الفترة الماضية، يعد أمر غريبا وإهانة للمدربين المصريين بشكل عام.

كما طال العشرات من المدربين المصرين ولاعبي الكرة عبر حساباتهم الشخصية والرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بدعم المدرب المصري إيهاب جلال وإعطائه الفرصة كاملة، حيث أنه من الظلم الحكم عليه بعد أقل من أسبوعين فقط.

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