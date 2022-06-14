الزمالك ينجو من فقدان كأس مصر.. بهذه الطريقة

المصدر: وكالات

نجا الزمالك من فقدان لقب مسابقة كأس مصر لكرة القدم بعدما قلب تأخره أمام الداخلية بهدف إلى فوز 2-1 بعد التمديد الإثنين على ملعب القاهرة، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

تقدم الداخلية بهدف مبكر عن طريق سمير فكري بعد تمريرة من أحمد حسين في ظهر الدفاع لينفرد ويراوغ محمد عواد ويسدد في الشباك (4).

وأدرك الزمالك التعادل عبر البديل سيف فاروق جعفر بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك على يمين الحارس رضا السيد (59).

ومنح البديل الآخر المغربي أشرف بن شرقي الفوز للزمالك بعدما استغل تمريرة يوسف ابراهيم "أوباما" خلف الدفاع، لينفرد بالحارس ويسدد على يساره في الدقيقة 105 من الشوط الاضافي الاول.

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