الأردن والكويت في مباراة حاسمة.. وفلسطين والبحرين للعبور إلى كاس آسيا

المصدر: وكالات

ستكون منتخبات الأردن وفلسطين والبحرين في طور السعي إلى نقطة واحدة كفيلة بعبورها إلى كأس آسيا 2023 في كرة القدم، فيما تحتاج الكويت في مواجهتها لمنتخب "النشامى" إلى النقاط الثلاث من الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات الدور الحاسم المقامة بنظام التجمّع الثلاثاء.

وفي المجموعة الأولى تلتقي الكويت مع الأردن في مواجهة حاسمة على ملعب جابر الأحمد الدولي.

ولا تزال ثلاثة منتخبات معنية بانتزاع المركز الأول في هذه المجموعة، علماً أن نظام التصفيات ينص على تأهل المتصدّر في المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل خمسة فرق تحتل المركز الثاني.

وكان "الأزرق" تعرّض لخسارة مفاجئة أمام إندونيسيا 1-2 في الجولة الافتتاحية، قبل التغلب على نيبال 4-1، فيما تجاوز الأردن عقبتي نيبال بهدفين وإندونيسيا بهدف.

ويتصدر الأردن الترتيب برصيد 6 نقاط أمام إندونيسيا (3)، الكويت (3)، ونيبال (صفر).

وفي حال فوز الكويت على الأردن وإندونيسيا على نيبال، فإن ثلاثة فرق ستتساوى نقاطاً، وعندها سيؤخذ في الاعتبار فارق الأهداف في المباريات المباشرة بين الفرق المتعادلة.

وإن استمر التعادل، فإن الفيصل سيكون الأهداف المسجلة في المباريات المباشرة بينها، ثم فارق الأهداف في مباريات المجموعة كافة، وإلا فالأهداف المسجلة فيها.

وفي حال استمرار التعادل، يؤخذ بالنقاط التأديبية (البطاقة الصفراء= نقطة واحدة، البطاقة الحمراء بعد البطاقة الصفراء= 3 نقاط، البطاقة الحمراء المباشرة= 3 نقاط، البطاقة الصفراء تليها البطاقة الحمراء المباشرة= 4 نقاط.

أما آخر الحلول لكسر التعادل، فسيكون القرعة بين المنتخبات الثلاثة.

ويُذكر أن المباراتين لن تقاما في التوقيت ذاته، إذ تلتقي الكويت مع الأردن أولاً ثم تلعب نيبال مع إندونيسيا التي ستخوض المواجهة على الملعب عينه وهي تعلم المطلوب منها تحقيقه لضمان التأهل.

وفي المباراة الأولى، يتواجه المنتخبان الكويتي والأردني في مناسبة باتت معتادة بين الجانبين.

ويلتقي المنتخب الفلسطيني مع الفيليبين في المجموعة الثانية وهو على بعد نقطة من بلوغ كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان "الفدائي" قد حقق فوزاً بخماسية نظيفة السبت على حساب المنتخب اليمني، ليحافظ الفلسطينيون على صدارة المجموعة بست نقاط، في مقابل 4 نقاط للفيليبين التي فازت بهدف نظيف على منغوليا السبت أيضاً، ونقطة لليمن الثالث، في حين بقيت منغوليا في ذيل الترتيب خالية الوفاض.

وشارك المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في النهائيات عام 2015 عندما خرج من دور المجموعات، على غرار النسخة الأخيرة عام 2019 في الإمارات. فيما خاض اليمن باكورة مشاركاته في 2019 عندما وودّع من دور المجموعات بثلاث هزائم.

ويتنافس 24 منتخباً على 11 بطاقة متبقية مؤهلة إلى البطولة القارية بعد أن ضمن 13 التواجد في النهائيات.

وتمّ تقسيم منتخبات الدور الثالث على ست مجموعات، وتقام بنظام التجمع في ستة بلدان أيام 8 و11 و14 يونيو الجاري وعلى ثلاث جولات فقط، لا الست التقليدية ذهاباً وإياباً.

ومن بين تلك المنتخبات أيضاً، المنتخب البحريني الذي حوّل تخلّفه السبت إلى فوز ثمين على حساب المنتخب الماليزي المضيف 2-1.

وتربّعت البحرين على الصدارة برصيد 6 نقاط بعدما سبق لها الفوز في الجولة الأولى على بنغلادش 2-صفر، فيما تراجعت ماليزيا للمركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق المواجهة المباشرة أمام تركمانستان.

وباتت البحرين بحاجة إلى نقطة فقط من اللقاء المقبل أمام تركمانستان لضمان عبورها إلى النهائيات.

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