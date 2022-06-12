حسام حسن يتولى تدريب المصري البورسعيدي للمرة الرابعة

المصدر: وكالات

أعلن نادي المصري البورسعيدي تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للتونسي معين الشعباني الذي تم فسخ التعاقد معه.

كانت إدارة المصري البورسعيدي قد اتفقت مع حسام حسن علي قيادة الفريق قبل أسبوع ولكن لم تعلن عنها لحين إنهاء إجراءات فسخ التعاقد مع الشعباني.

وذكر المركز الإعلامي للنادي المصري اليوم الأحد أن إدارة النادي أنهت إجراءات اصدار البطاقات الخاصة بالجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة حسام حسن، وذلك قبل نحو ساعتين من مباراة الفريق أمام فريق المنصورة بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تقام على ستاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية.

ويتكون الجهاز الفني من حسام حسن مديرًا فنيًا، وابراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربًا عامًا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرًا اداريًا، الدكتور محمد عنان طبيبًا للفريق.

يشار إلى أن المصري يحتل المركز الرابع عشر حاليا في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط.

وسيتولى حسام حسن تدريب المصري للمرة الرابعة في مسيرته، كما سبق له اللعب في صفوف الفريق البورسعيدي.

ويعتبر حسام (55 عاما) من أبرز الشخصيات الرياضية في تاريخ الكرة المصرية ولعب في صفوف أندية عديدة منها الأهلي والزمالك، كما تولى تدريب الزمالك والإسماعيلي ومنتخب الأردن ضمن تجارب عديدة.

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