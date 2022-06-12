بيان هام من اتحاد الكرة المصري عن إقالة إيهاب جلال ومواجهة كوريا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف رئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علام حقيقة إقالة الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة إيهاب جلال، من خلالً بياناً رسمياً نشره حساب اتحاد الكرة عبر حسابه في موقع "تويتر" أكد فيه استمرار الجهاز الفني على رأس عمله حتى الأن وذلك بعد أنباء عن إقالة الجهاز الفني وتصريح لرئيس الاتحاد المصري فهم بشكل خاطئ.

وقال بيان اتحاد الكرة المصري: "جمال علام: لم أصرح بإقالة إيهاب جلال وجاء تصريحي بوضوح بأننا ندرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل وكلفنا اللجنة الفنية (حازم امام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسباً لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة.

وكان اتحاد الكرة المصري قد تعرض لهجوم عنيف بعد خسارة مصر من أثيوبيا في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية بسبب اختيار المدرب المصري إيهاب جلال مدرباً للمنتخب المصري، وقال علام، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إنه كلف الثنائي حازم إمام ومحمد بركات بدراسة بعض السير الذاتية لمدربين أجانب لقيادة المنتخب الأول.

وأشار رئيس الاتحاد في حديثه التلفزيوني أن مجلس الإدارة في غاية الحزن عقب الخسارة من إثيوبيا، ومن مستوى المنتخب، مشيراً إلى أن الكابتن إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام، وقال إن بداية كيروش كانت خطأ وكذلك بداية كوبر وبعدها وصل للنهائي، ولم يمنح أحد الفرصة للمدرب الحالي إيهاب جلال.

وأكد رئيس الاتحاد أن هناك حملة ضد الاتحاد لرحيل مجلس الإدارة وعودة الإدارة السابقة، وتابع: "ممكن نكون أخطأنا والخطأ وارد ويمكن تصحيحه، وعدم لعب مباراة كوريا الجنوبية الودية يعرض المنتخبات المصرية لعقوبات من الاتحاد الدولي".

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