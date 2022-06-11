أمير مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع اللاعب السوداني أطهر الطاهر

المصدر: وكالات

أكد أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك المصري أنه ليس هناك أي مفاوضات مع الظهير الأيسر السوداني أطهر الطاهر لاعب فريق سموحة، تمهيدا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف أمير في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أن الزمالك لم يتحدث مع أطهر الطاهر بشأن الانتقال للفريق ولم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب.

وأوضح :"جاء تواجد الظهير السوداني أطهر الطاهر في مقر النادي كضيف والزمالك يرحب بكل ضيوفه في أي وقت، ولم يلتق اللاعب مع أي مسئول بإدارة الكرة أو مجلس الإدارة".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news