منتخب فلسطين يهزم اليمن بنتيجة ثقيلة في تصفيات كأس آسيا

المصدر: وكالات

حقق منتخب فلسطين الفوز الثاني على التوالي بفوزه على منتخب اليمن 5 / صفر، اليوم السبت، على ستاد الاتحاد المنغولي لكرة القدم في أولان باتور، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا 2023، والتي شهدت أيضا فوز منتخب الفلبين على منغوليا 1 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب الفلسطيني كل من عدي دباغ في الدقيقة 14 ومحمد رشيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد يامين في الدقيقة 48 وصالح شحادة (هدفين) في الدقيقتين 58 و65.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب الفلبين على منغوليا بهدف نظيف سجله جيريت هولتمان في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحافظ منتخب فلسطين على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط للفلبين ونقطة لليمن، في حين بقي رصيد منغوليا خالياً من النقاط.

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