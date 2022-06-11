أمسكت اللص بمفردها وسلمته للشرطة.. بطلة أولمبية تدفع الثمن في النهاية!

المصدر: وكالات

تعرضت البولندية أنيتا ولدريزتش، بطلة الأولمبياد ثلاث مرات في رمي المطرقة، لإصابات لدى محاولتها لمنع لص من سرقة سيارتها.

وقالت ولدريزتش عبر "إنستغرام": "أمسكت اللص بمفردي وسلمته إلى الشرطة. لكنني للأسف دفعت الثمن بتعرضي لإصابة عضلية".

وستخضع ولدريزتش (36 عاما) لعملية جراحية بعد غد الاثنين بسبب الإصابة، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه إلى التتويج بلقبها العالمي الخامس عبر بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في مدينة يوجين بولاية أوريجون الأمريكية بين 15 و24 يوليو المقبل.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن ما إذا كانت ستصبح لائقة للمشاركة في البطولة أم لا.

تجدر الإشارة إلى أن ولدريزتش، التي أصبحت في العام الماضي أول رياضية في ألعاب المضمار والميدان تتوج بثلاث ذهبيات في دورات أولمبية متتالية في نفس المسابقة، تفكر في التحول لرياضة أخرى عند اعتزال رمي المطرقة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news