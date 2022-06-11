بطلة أولمبية بولندية تصاب خلال محاولتها القبض على لص

المصدر: وكالات

قالت أنيتا فودارتشيك بطلة الأولمبياد ثلاث مرات في الاطاحة بالمطرقة إنها ستخضع لعملية جراحية عقب إصابتها أثناء القبض على لص حاول اقتحام سيارتها.

وقالت البولندية فودارتشيك، التي أصبحت أول امرأة تفوز بمنافسة فردية في الأولمبياد ثلاث مرات متتالية في طوكيو العام الماضي، إن اللص "أجنبي".

وكتبت فودارتشيك عبر حسابها على تطبيق انستغرام الليلة الماضية مع صورة لسيارتها تبدو عليها محاولات الاقتحام "لقد ألقيت القبض بمفردي على اللص وسلمته إلى الشرطة. لسوء الحظ، دفعت ثمن ذلك إصابة في العضلات وسأضطر للخضوع لجراحة يوم الاثنين.شكرا (للشرطة البولندية) على تدخلها السريع. بعد مسيرتي أعتقد أنني سأنافس في الفنون القتالية المختلطة مثل بطلتنا يوهانا يندزيتسيك لأن الجاني أصيب".

وتتطلع البطلة البالغة من العمر 36 عاما للتعافي من الإصابة قبل بطولة العالم في أوريجون الشهر المقبل، حيث يمكن أن تفوز بلقبها العالمي الخامس.

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