عاشور وحمدي فتحي خارج حسابات مصر في ودية كوريا الجنوبية

المصدر: وكالات

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري، استبعاد الثنائي إمام عاشور وحمدي فتحي، من قائمة الفريق الذي سيواجه كوريا الجنوبية وديا الثلاثاء المقبل، في مباراة دولية ودية.

وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الثنائي إمام عاشور وحمدي فتحي خرجا من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال بسبب الإصابة

كما أكد الاتحاد المصري، استمرار غياب كل من محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه، وعدم لحاقهما بالمباراة ذاتها.

وتتوجه بعثة المنتخب المصري اليوم إلى كوريا الجنوبية، لخوض المباراة، وذلك بعد خوض أول جولتين من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في المجموعة السابعة بالتصفيات، بالفوز على غينيا 1 / صفر، قبل أن يخسر أمس الخميس أمام إثيوبيا بنتيجة صفر /2، في المجموعة التي تضم أيضا منتخب مالاوي.



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