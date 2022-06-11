والد ونجله يرفعان وفيات سباق دراجات نارية في بريطانيا إلى خمسة (فيديو)

المصدر: وكالات

ارتفع عدد الوفيات في سباق (آيل أوف مان تي.تي) للدراجات النارية في بريطانيا في نسخته الحالية، وخلال أسبوعين فقط إلى خمسة أمس، بعد إعلان المنظمين وفاة الوالد والأبن البريطانيين روجر وبرادلي في حادث.

وكان الوالد ونجله البالغ عمرها 56 و21 عاما على التوالي، يتنافسات كسائق وراكب عندما وقع الحادث في اللفة الأخيرة. ولقد احتلوا المركز الثامن في أول سباق جانبي لهذا الحدث على الطرق العامة حول الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا.

وتوفي السائق الفرنسي سيزار شانيل في مكان الحادث السبت الماضي. وقال المنظمون في البداية إن الراكب أوليفييه لافوريل توفي لكنهم أعلنوا الأربعاء الماضي أنهم أخطأوا في التعرف على هوية القتيل.

وتوفي المتسابق البريطاني مارك بورسلو (29 عاما) في التجارب التأهيلية يوم الأربعاء الماضي وكذلك المتسابق المخضرم ديف مورجان (52 عاما) من أيرلندا الشمالية يوم الاثنين الماضي.

ويقام الحدث منذ 1907 ويعد من بين الأخطر في رياضة المحركات، إذ شهد وفاة 262 مشاركا في سباقات تي تي وسباق مانكس للجائزة الكبرى وتي تي كلاسيك.

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