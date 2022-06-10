تشلسي يعلن رحيل كريستنسن وبرشلونة الوجهة المحتملة

المصدر: وكالات

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم اليوم عن رحيل مدافعه الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن بعد وصوله الى نهاية عقده، ليلحق بالتالي بالمدافع الألماني أنتونيو روديغر الذي التحق مؤخراً بريال مدريد الإسباني.

ونشر تشلسي صورة للدنماركي البالغ 26 عاماً في حسابه على تويتر مع تعليق "شكراً أندرياس" الذي دافع عن ألوان النادي اللندني منذ انضمامه الى فريق الشباب عام 2012 لكنه لعب لموسمين مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني على سبيل الإعارة بين 2015 و2017.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الدنماركي، الفائز مع تشلسي بألقاب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2019 ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية العام الماضي، وقع عقد انتقاله الى برشلونة الإسباني والصفقة ستصبح رسمية ما أن يحصل الأخير على الضوء الأخضر من رابطة الدوري المحلي.

كما أعلن تشلسي رسمياً الجمعة عن رحيل لاعب الوسط الإنكليزي داني درينكواتر (32 عاماً) الذي يصل هذا الشهر الى نهاية عقده.

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