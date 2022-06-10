صدمة في تشيلي بعد اعتماد "فيفا" تأهل الإكوادور إلى المونديال

المصدر: وكالات

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شكوى تشيلي بشأن أهلية لاعب مما يسمح لمنتخب الإكوادور بالمشاركة في كأس العالم 2022. وقال الاتحاد الدولي اليوم إن الإكوادور ستلعب في نهائيات كأس العالم 2022 بعد أن رفض مزاعم تشيلي بأن الإكوادور دفعت بلاعب غير مؤهل للمشاركة في التصفيات.

وقال فيفا في بيان "بعد مراجعة موقف جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع الوثائق، قررت لجنة الانضباط بالفيفا إنهاء جميع الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم".

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