البرتغالي لويس كامبوس مستشارا رياضيا لسان جرمان

المصدر: وكالات

أعلن نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا اليوم تعيين البرتغالي لويس كامبوس مستشارًا رياضيًا خلفًا للبرازيلي ليوناردو على ان يكون مسؤولا عن "التنظيم، التعاقد مع اللاعبين ومراقبة أداء الفريق".

ونقل موقع نادي العاصمة الفرنسية عن كامبوس (57 عامًا) قوله "أنا سعيد جدًا للانضمام الى باريس سان جرمان الذي اعتبره كالنادي الاكثر طموحًا وشغفًا في عالم كرة القدم". وأضاف "نتقاسم الرؤية ذاتها، رؤية اؤمن بها بقوة وأتطلع قدمًا للبداية بعملي لتطوير الامكانيات الاستثنائية للنادي". في المقابل اعتبر سان جرمان أن قدوم كامبوس من شأنه "مساعدة الفريق على بلوغ مستوى جديد".

ومن أولويات كامبوس قد تكون ايجاد مدرب بديل للارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو علمًا أن معاودة الفريق تدريباته استعدادًا للموسم المقبل ستبدأ في الاول من يوليو حيث يقوم بجولة مقررة في اليابان من 20 الى 25 منه.

واشارت تقارير صحافية أن اسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان من ابرز المرشحين لتولي تدريب سان جرمان مشيرة الى توصل الطرفين الى اتفاق مبدئي في هذا الخصوص.

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