محمد صلاح: ليس هناك أفضل من الفوز بجائزة من تصويت زملائي

المصدر: أبوظبي - وام

"ليس هناك شرف أرفع من الفوز بجائزة من تصويت زملائي. أمتن للغاية لكم جميعا".. هكذا علق نجم كرة القدم المصري محمد صلاح وأعرب عن سعادته بإحراز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي 2021 / 2022 والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا.

وهذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها صلاح بهذه الجائزة، وكانت المرة الأولى في ختام موسم 2017 / 2018.

وقاد صلاح فريقه ليفربول بجدارة إلى إنهاء الموسم المنقضي في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي كما قاده إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها الفريق 0-1 أمام ريال مدريد الإسباني.

وأعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس فوز صلاح بالجائزة للمرة الثانية متفوقا على زميليه السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك وعلى البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي والمهاجم الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

ولعب صلاح دورا بارزا مع فريقه في الموسم المنقضي وسجل للفريق 23 هدفا وصنع 13 هدفا لزملائه في 35 مباراة خاضها بالدوري إضافة لفوزه مع الفريق بثنائية الكأس المحلية (كأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة) .

ويضيف صلاح هذه الجائزة إلى مجموعة جوائز فردية ثمينة حصدها في نهاية الموسم المنقضي حيث أحرز جائزة هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع الكوري الجنوبي هيوونج مين سون مهاجم توتنهام وأحرز جائزة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي صناعة للأهداف وجائزة أفضل هدف في الموسم وجائزة لاعب الموسم في فريق ليفربول وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا باستفتاء نقاد كرة القدم وكذلك جائزة أفضل لاعب في الموسم باستفتاء الجماهير بخلاف فوزه بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لأفضل هدف في الموسم.

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