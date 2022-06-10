إذاعة فرنسية: زيدان مدربا لباريس سان جرمان

المصدر: وكالات

قالت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية اليوم إن زين الدين زيدان سيتولى تدريب نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم خلفا لمدربه الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بداية من الموسم المقبل. ولم يتسن على الفور الاتصال بسان جيرمان للتعليق.

وكان بوكيتينو تولى تدريب سان جيرمان قبل 18 شهرا لكه فشل في قيادة الفريق نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة. وودع الفريق الباريسي البطولة الأوروبية الأولى للأندية من دور 16 بعد هزيمته أمام ريال مدريد بطل إسبانيا وفريق زيدان السابق والذي توج باللقب لاحقا.

وضمن سان جيرمان الفوز بلقب الدوري الفرنسي مبكرا في أبريل نيسان وهو اللقب الوحيد الذي فاز فيه في الموسم المنقضي. ولم يرتبط زيدان (49 عاما) بأي فريق منذ أن ترك ريال مدريد في نهاية موسم 2020-2021.

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