إيهاب جلال يكشف أسباب خسارة مصر أمام أثيوبيا.. "الأمطار ساعدتهم!"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف مدرب منتخب مصر إيهاب جلال عن أسباب هزيمة الفراعنة أمام إثيوبيا صفر-2، الخميس، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، أبرزها أرضية الملعب والأمطار والغيابات المؤثرة في صفوف المنتخب يتقدمها نجم ليفربول محمد صلاح.

وقال إيهاب جلال في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "أدينا مباراة سيئة للغاية وهناك أشياء عديدة مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها، لكن يظل الأداء سيئا للغاية في الشوط الأول، وواجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب".

وتعتبر الخسارة الأولى للمنتخب المصري أمام إثيوبيا منذ 33 سنة، إذ تعود آخر هزيمة للفراعنة من خصمه إلى عام 1989 بهدف نظيف في تصفيات أمم إفريقيا.

وأضاف إيهاب جلال: "كنا نفقد الكرة في الكثير من المواقف، بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة، والمباراة كانت أسهل من تصور اللاعبين، وفوجئت بالأداء والأمطار ساعدتهم بعض الشيء في الضغط علينا".

وأكمل: "حتى الآن لم أتحدث مع اللاعبين في أي شيء، كان هناك حديث بين الشوطين لكن سنتحدث بعد ذلك في الأيام القادمة، وهذه المباراة قد تكون للنسيان وربما تؤثر علينا في الفترة المقبلة".

واختتم: "لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا، ربما هذا الوقت سيساعد المنتقدين لكن هذه هي الكرة ويجب أن نتقبلها".

يذكر أن المنتخب المصري قدم أحد أسوأ مبارياته في تاريخه على الإطلاق من الناحية الفنية، وتلقى اللاعبون انتقادات بالجملة وتشكيك في قدراتهم للمرحلة المقبلة، فضلاً عن المطالبات بضرورة تغيير الجهاز الفني الذي لم يلق استحسان كثير من الجماهير والنقاد منذ تسلم جلال دفة قيادة المنتخب من البرتغالي كارلوس كيروش.

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