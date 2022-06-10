المغرب يرد الصاع صاعين على جنوب إفريقيا (فيديو)

المصدر: وكالات

حول منتخب المغرب تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه الجنوب إفريقي (2-1)، الخميس، في مستهل مشواره في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.

فاجأ المهاجم الجنوب إفريقي، لايل برينت فوستر، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثامنة من انطلاق صفارة البداية.

#المغرب 🇲🇦 يقلب تأخره بهدف أمام #جنوب_إفريقيا 🇿🇦 إلى انتصار مثير 2 - 1 في مستهل مشواره ضمن المجموعة 11 من تصفيات #كأس_أمم_أفريقيا 2023#جنوب_افريقيا_المغرب pic.twitter.com/mwg7sPExGy — موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) June 9, 2022

ورد المغرب الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، يوسف النصيري وأيوب الكعبي في الدقيقتين (51، و87) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

وحصد المغرب نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الـ11، التي تضم أيضا منتخب ليبيريا، بينما انسحب منتخب زيمبابوي.

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