نجم أرسنال يعتنق الإسلام بدعم من زوجته المغربية.. وناديه يرفض "تغيير إسمه"

المصدر: حميد نعمان - دبي

أعلن نجم فريق أرسنال الإنجليزي، الغاني توماس بارتي، قبل أيام اعتناقه الإسلام، وقراره بتغييره إسمه إلى "ياكوبو"، لكن كان لافتا أن ناديه، ورغم عدم اعتراضه على تغيير ديانته، إلا أنه لم يقبل باعتماد تغيير إسمه لديه، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "ذي الصن" الإنجليزية اليوم.

وكان توماس بارتي، غير إسمه الشخصي إلى ياكوبو وعقد قرانه، ومضى في الإجراءات الرسمية بالنسبة للإسم الجديد، لكنه تفاجأ بأن ناديه لم يرغب في تغيير إسم "توماس"، وسيظل على القميص الرسمي للنادي، وفي سجلاته المعتمدة. وفي حال لم يتغير موقف النادي، فسيستمر إسم توماس رسميا في الموسم المقبل للكرة الإنجليزية، وفي أي مشاركة لأرسنال خارجيا، كون الجهات الكروية في إنجلترا أو أوروبا أو العالم، تعتمد الإسم كما هو في السجل الرسمي لدى النادي المعني.

وقالت الصحيفة إن زوجة بارتي المغربية سارة بيلا لعبت دورا مهما في اعتناقه للإسلام، منذ أن ارتبطا في مارس الماضي. وكان بارتي قد قال في تصريح سابق خلال تواجده بغانا: أنا الآن متزوج، وإسمي كإنسان مسلم هو ياكوبو. يذكر أن بارتي من عائلة غانية مسيحية، لكنه رافق العديد من اللاعبين المسلمين، كما له أصدقاء كثر من المسلمين في بلده غانا، الأمر الذي جعله دائما قريبا من الدين الإسلامي، قبل أن يقرر اعتناقه رسميا بأحد مساجد العاصمة البريطانية لندن.

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