لاعب فرنسي يهزم ليفاندوفسكي في "جائزة أفضل لاعب" بألمانيا

المصدر: وكالات

أظهر استطلاع رأي للاعبي الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، تفوق الفرنسي كريستوفر نكونكو مهاجم فريق لايبزغ على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في ألمانيا.

وحصل نكونكو على نسبة كبيرة من الأصوات وصلت إلى 42.5 بالمئة في الاستطلاع الذي أجرته مجلة "كيكر" فيما حصل ليفاندوفسكي على 4. 11 بالمئة من الأصوات، رغم تصدره التصويت مرتين.

واعتبر المشاركون في الاستطلاع، الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، أفضل لاعب في العالم بنسبة 44.9 بالمئة من 167 صوت. واختار لاعبو البوندسليغا يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، كأفضل مدير فني في العالم، فيما تم اختيار ستيفن باومجرت مدرب كولون كأفضل مدرب في الدوري الألماني.

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