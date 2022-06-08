مدرب هولندا يحذر لاعبه الشاب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

حذّر مدرب منتخب هولندا لويس فان غال مدافعه الشاب يوريين تيمبر من الانتقال الى صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي، معتبرا ان القرار "لن يكون حكيماً" من قبل اللاعب قبل خمسة اشهر من انطلاق مونديال قطر 2022. ومنذ تعيين المدرب الهولندي اريك تن هاغ مدربا لمانشستر يونايتد، تردّد اسم تيمبر (20 عاماً) الذي يلعب في صفوف اياكس امستردام فريق تن هاغ السابق للانتقال الى ملعب "أولد ترافورد".

وقال فان غال عشية مواجهة هولندا مع ويلز في دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم "اعتقد ان لاعبا بنوعيته يستطيع اللعب في الدوري الانكليزي الممتاز. لا ارى اي مشكلة". ولدى سؤاله ماذا سيحصل اذا ما فرض نفسه في التشكيلة الاساسية لمانشستر يونايتد اجاب فان غال "حينها، لا اعتقد بان الامر (الانتقال) سيكون حكيماً. يتعيّن عليه اللعب". وكان تيمبر أحد العناصر الرئيسة في صفوف اياكس امستردام الذي توج بطلا لهولندا الموسم الفائت.

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