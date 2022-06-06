ليفربول يمدّد عقد ميلنر عاماً إضافياً

المصدر: وكالات

مدّد لاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر عقده لسنة إضافية مع ليفربول الإنجليزي، بحسب ما أعلن وصيف "البرميرليغ".

وصل ميلنر الى ليفربول بعقد حر عام 2015، وقد ساهم في إحراز ستة ألقاب مع النادي الاحمر، بينها دوري أبطال اوروبا والدوري الانجليزي.

وكان ليفربول يسعى لتحقيق رباعية تاريخية في موسم 2021-2022، لكنه خسر نهائي دوري الابطال امام ريال مدريد الإسباني وحل ثانيًا في الدوري المحلي بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر سيتي.

خاض ميلنر الذي كان عقده ينتهي في يونيو، 289 مباراة سجل فيها 26 هدفًا منذ قدومه الى ملعب أنفيلد من مانشستر سيتي.

حمل اللاعب البالغ 36 عامًا ألوان ليدز (2002-2004)، نيوكاسل (2004-2008)، أستون فيلا (2008-2010) ومانشستر سيتي (2010-2015).

خاض 39 مباراة الموسم المنصرم، بينها 14 أساسيًا، وذكرت تقارير انه ارتضى التخفيض من راتبه لتمديد عقده وعدم الانتقال لناد آخر.

قال ميلنر الذي لعب في مركزي الظهير الأيمن والوسط تحت إشراف المدرب الالماني يورغن كلوب "كان الموسم الماضي رائعًا حتى لو كنا نأمل في نهاية مختلفة. لكن سنكون متعطشين لنجاح إضافي".

وفيما يبدو النادي في الاتجاه الصحيح لتجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، يهتم بايرن ميونيخ الالماني بضم المهاجم السنغالي ساديو مانيه.

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