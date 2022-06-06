بكاء والدة كريستيانو رونالدو بعد تألق "الدون".. (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

لم تتمالك والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسها عند مشاهدة تألق نجلها وهو يقود منتخب بلاده لتحقيق فوزاً كبيراً على المنتخب السويسري برباعية نظيفة أحرز منها الدون هدفين ليواصل النجم والهداف التاريخي لكرة القدم كتابة الأرقام القياسية التي يصعب تحطيمها إلا بعد عقود.

وأظهرت الكاميرات في استاد "جوزيه ألفالادي" بالعاصمة البرتغالية لشبونة فرحة والدة كريستيانو، بعد إحراز ابنها هدفه الأول وهدف منتخب بلاده الثاني في المباراة ولم تتمالك دموعها وسط فرحة أصدقائها على استمرار تألق الدون واستمرار إحراز الأهداف.

وكان المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو قد أحرز هدفين ليقود منتخب بلاده إلى فوز كبير بأربعة أهداف نظيفة على نظيره السويسري في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أمم أوروبا، استهلها وليام كارفالو في الدقيقة 15، وأضاف رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي هدفين آخرين في الدقيقتين 35 و39، قبل أن يختتم جواو كانسيلو التسجيل في المباراة بالهدف الرابع للفريق في الدقيقة 68.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام المنتخب التشيكي، وارتفع رصيد المنتخب الإسباني إلى نقطتين في المركز الثالث، وظل المنتخب السويسري في المركز الأخير بلا نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

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