مدرب منتخب مصر يطالب بالصبر عليه.. "أحب الكرة الجميلة وأسعى للتطوير"

المصدر: وكالات

طالب إيهاب جلال المدرب الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم بمنحه بعض الوقت لتغيير أداء "الفراعنة" إلى الأفضل بعد أن استهل مهمته مع الفريق بفوز صعب بهدف دون رد على ضيفه منتخب غينيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج يوم الأحد.

وقدمت مصر أداء متواضعا في أول مباراة منذ الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

ونقل موقع الاتحاد المصري لكرة القدم عن جلال قوله اليوم الاثنين "أشعر بالرضا عن الأداء امام غينيا ومازال أمامنا الكثير".

"كنت واثقا من تحقيق الفوز ولم يتسرب القلق إلى نفسي رغم صعوبة منتخب غينيا".

وأضاف "أحب الكرة الجميلة وأسعى لتطوير شكل الأداء في الفترة القادمة.

"لكن لا يمكن تغيير الأداء في خمسة أيام تدريبية فقط ..نحتاج إلى مزيد من الوقت".

‭ ‬وتولى جلال تدريب منتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش في أبريل الماضي.

وأكد جلال أن محمد صلاح ومحمد النني سيجريان فحصا طبيا لتحديد موقفهما من المشاركة في مباراة اثيوبيا مشيرا إلى أنه سيعتمد على نفس التشكيلة التي خاض بها مواجهة غينيا.

وتلعب مصر ضد إثيوبيا وغينيا ضد مالاوي يوم الخميس المقبل.

ويتقاسم منتخبا مصر ومالاوي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news