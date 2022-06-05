إيطاليا تفرض التعادل على ألمانيا في دوري الأمم

المصدر: وكالات

خرج المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، بالتعادل الإيجابي 1-1 من المباراة التي جمعته أمس مع ضيفه وغريمه الالماني في بولونيا ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من دوري الامم الاوروبية التي شهدت سقوط إنكلترا أمام مضيفتها المجر 1-صفر.

ودخلت إيطاليا اللقاء بعد خسارتها القاسية الأربعاء ضد الارجنتين 3-صفر في مباراة الـ"فيناليسيما"، بين بطل أوروبا وبطل كوبا أميركا على ملعب ويمبلي في لندن الذي شهد تتويجها الصيف الماضي باللقب القاري بركلات الترجيح على إنكلترا. وعلى ملعب ريناتو دالارا في بولونيا، افتتح لورنتسو بيليغريني التسجيل في الدقيقة 70 لفريق إيطالي متجدد، إلا أن هذا التقدم لم يدم سوى ثلاث دقائق بعد أن عادل يوزوا كيميش للضيوف.

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