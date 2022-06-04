السعودية تواجه كولومبيا وديا غداً

المصدر: وكالات

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراة ودية غدا الاحد أمام منتخب كولومبيا على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية، استعدادا لكأس العالم قطر 2022. وستكون اول مواجهة ودية خلال المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الأخضر في مدينة أليكانتي الإسبانية بين 31 مايو و9 يونيو الجاري. اما الثانية فستجمعه بمنتخب فنزويلا في التاسع من الشهر الجاري.

وأجرى لاعبو الأخضر حصّتهم التدريبية على ملعب منتجع لافينكا تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفيه رينار.

وشارك اللاعب عبدالرحمن العبود في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، فيما واصل النجم سالم الدوسري تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي حيث تأكد غيابه عن المواجهة.

ويسعى رينار لتجربة أكبر عدد من اللاعبين امام كولومبيا الغائبة عن نهائيات المونديال. ووقعت السعودية التي تشارك في كأس العالم للمرة السادسة في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك. في المقابل، عُيّن الأرجنتيني نستور لورنسو مدرباً للمنتخب الكولومبي الخميس، بعدما سبق له أن عمل كمساعد مدرب في صفوفه في نهائيات كأس العالم 2014 و2018.

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