ياباني بعمر 83 عاماً يعبر المحيط الهادئ بزورق شراعي.. وبمفرده!

المصدر: وكالات

أصبح بحّار ياباني يبلغ 83 عاماً وصل السبت إلى اليابان بعدما عبر منفرداً ومن دون توقف المحيط الهادئ، أكبر شخص يحقق هذا الإنجاز، على ما أعلن منظمو الرحلة.

وانتهت رحلة المغامر الياباني كينيتشي هوري في مضيق كي (غرب اليابان) بعدما كانت انطلقت في 27 مارس على متن الزورق الشراعي "سنتوري مرميد 3" من ميناء في سان فرانسيسكو واستمرت لأكثر من شهرين.

وأعلن فريق العلاقات العامة التابع له أنّ عودة هوري إلى اليابان السبت جعلته أكبر شخص في العالم ينجح في عبور المحيط الهادئ بمفرده ومن دون توقف. وكان زورقه الشراعي مجهزاً بألواح شمسية.

وكتب هوري في مدونته الجمعة أن الايام الأخيرة من رحلته كانت اشبه بـ"معركة" إذ واجه خلالها تيارات متقاطعة. واضاف "إنني على وشك عبور خط النهاية"، مشيراً إلى أنه "منهك".

وتشكل هذه الرحلة أحدث إنجاز يحققه هذا الياباني الثمانيني الذي عبر المحيط الهادئ سنة 1962 عندما كان يبلغ 23 عاماً، منتهكاً القانون الياباني الذي يحظر على البحارة مغادرة البلاد إبحاراً، ودخل سراً الولايات المتحدة.

وكتب عبر مدونته في نيسان/أبريل "قبل 60 عاماً كنت قلقاً ومتوتراً من أن تُكشف فعلتي، لكنّ الأمر مختلف هذه المرة، إذ مثّلت في رحلتي عدداً كبيراً من الأشخاص وأتلقى دعمهم من خلال أنظمة التتبع والراديو اللاسلكي".

وحقق كينيتشي هوري إنجازات أخرى في البحر، أبرزها رحلة بطول 7500 كيلومتر قام بها سنة 1993 على متن قارب يعمل بالدواسات، بالإضافة إلى عبوره عام 2008 المحيط الهادئ على متن قارب مصنوع جزئياً من مواد مُعاد تدويرها وتعتمد قوة دفعه على الأمواج.

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