الكشف عن النادي العربي الأكثر متابعة في العالم.. وصدمة لجماهير ريال مدريد!

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت إحصائية لموقع "غلوبال فيتبول ديجتال بينشمارك" أو المعروف باللغة العربية بـ "المعيار الرقمي العالمي لكرة القدم"، والمختص برصيد اعداد المتابعين في وسائط التواصل الاجتماعي والرقمي، عن احتلال نادي الأهلي المصري المركز السابع عشر عالمياً من حيث عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي برصيد 37 مليون متابع، معتلياً من خلالها المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية.

وجاءت صدارة الأهلي المصري عربياً، مستندة إلى 13 مليون متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و12 مليون على "تويتر"، مقارنة بـ 7 مليون متابع عبر "إنستغرام"، ومليونين على "تيك توك"، ومليون على "يوتوب"، ومليونين على باقي المنصات الأخرى.

وجاء الهلال السعودي في المركز الثاني عربياً والـ 31 عالمياً من حيث أعداد المتابعين بإجمالي 16 مليون متابع، بفارق مليوني عن الزمالك الذي حل في المركز 34 على العالم والثالث عربياً.

ووفقاً للإحصائيات ذاتها، حافظ برشلونة الإسباني رغم موسمه الصعب على صدارة أكثر الأندية عالمياً متابعة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي والرقمي بإجمالي 333 مليون متابع، متفوقاً بفارق 10 ملايين متابع عن جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني والمتوج أخيراً بلقب دوري أبطال أوروبا (323 مليون متابعاً).



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