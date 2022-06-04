الدوري السوري لكرة السلة.. الكرامة" يقهر الوحدة وموقعة مرتقبة في النهائي

المصدر: جوني جبور - دبي

ضرب فريق الكرامة موعداً الأربعاء المقبل مع "أهلي حلب" في أولى مواجهات الدور النهائي من بطولة الدوري السوري الممتاز، عقب فوز الكرامة أمس الجمعة على مضيفه الوحدة "90-84" في المباراة الخامسة التي جمعتهما لحساب الدور نصف النهائي.

ودخل فريقا الكرامة والوحدة مواجهتها الخامسة بحظوظ متساوية، بعد أن تقاسما الفوز بالمباريات الأربعة السابقة التي جمعتهما في سلسلة "فانيال فور" أو الدور نصف النهائي، والتي استهلها الوحدة في 18 مايو الماضي بالفوز في المباراة الأولى بواقع "85-82"، قبل يدرك الكرامة التعادل بفوزه في 20 من الشهر ذاته في ثاني المباريات بنتيجة "89-74"، واستعادة الوحدة لمرة جديدة الأفضلية في السلسلة بفوزه في 28 مايو بثالث المباريات "77-69"، وعودة السلسلة إلى نقطة الصفر بعد أدراك الكرامة التعادل "2-2" بفوزه في 28 مايو برابع المباريات "77-73"، وإحالته بطاقة الحسم للنهائي إلى الـ "فاصلة" التي عرف من خلالها الفريق الحمصي كيفية التأهل.

وعلى الطرف الاخر، نجح أهلي حلب في حجز مقعده مبكراً في النهائي، بعد حسمه سلسلة الـ "فانيال فور" على حساب جاره الجلاء بواقع "3-1"، في سلسلة استهلها "أهلي حلب" في 22 مايو الماضي بالفوز في المباراة الأولى بنتيجة "83-67"، قبل أن يعادل الجلاء السلسلة بانتصاره في 24 من ذات الشهر في ثاني المباريات بنتيجة "68-66"، إلا أن سرعان ما أنتفض "أهلي حلب" بقيادة مدربه الجديد اللبناني فؤاد أبو شقرا ونجح في الفوز بالمباراتين الثالثة والرابعة اللتين أقيمتا في 30 مايو الماضي والأول من الشهر الجاري، بنتيجتي "66-55" و"74-69" وانتزاع بطاقة التأهل لسلسلة النهائي.

يذكر أن سلسلة الدور النهائي ستمتد على خمسة مباريات، تقام الأولى والثانية يومي 8 و10 يونيو الجاري، وتتبع يومي 13 و15 من ذات الشهر بمباراتين الثالثة والرابعة، وفي حال لم يحسم اللقب على مدار المباريات الأربعة الأولى، سيحال النهائي إلى مباراة خامسة فاصلة حدد موعدٍ لها في 18 يونيو 2022.

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