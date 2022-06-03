نادال إلى نهائي "رولان غاروس" بعد انسحاب زفيريف

المصدر: وكالات

بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف خامساً النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته والرابع عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعد انسحاب منافسه الألماني ألكسندر زفيريف الثالث نتيجة إصابة قوية تعرض لها في نهاية المجموعة الثانية.

وحسم نادال الذي يحتفل اليوم بميلاده السادس والثلاثين، المجموعة الأولى بصعوبة بالغة 7-6 (10-8)، ثم عانى كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الثانية التي وصلت الى شوطها الثاني عشر والتعادل 6-6، قبل أن يتعرض زفيريف لإصابة قوية في كاحله الأيمن ما اضطره لمغادرة الملعب على كرسي متحرك قبل أن يعود لاحقاً على عكازين لإعلان انسحابه.

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