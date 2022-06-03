محمد صلاح ينتظم في تدريبات منتخب مصر.. وحجازي يغادر المعسكر

المصدر: وكالات

قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إن الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال رفض استمرار أحمد حجازي في معسكر المنتخب المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم ومنحه فرصة لاستكمال التأهيل البدني في إسبانيا.

ولم يستكمل حجازي مشاركته مع مصر في كأس الأمم الافريقية التي استضافتها الكاميرون مطلع هذا العام بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة المغرب في دور الثمانية. وبلغ منتخب مصر نهائي البطولة قبل أن يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح 4-2.

في جانب آخر انتظم أغلب نجوم مصر في المعسكر الحالي، وبينهم نجم ليفربول، محمد صلاح، الذي عانى في الفترة السابقة من الضغط النفسي نتيجة خسارة نهائيات مهمة مع مصر ومع ليفربول، كان بينها نهائي كأس إفريقيا، والملحق الفاصل المؤهل إلى كأس العالم، وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أبو العلا في تصريحات صحفية اليوم "حجازي سليم تماما لكننا فضلنا استكمال تأهيله البدني في اسبانيا حتى لا تعاوده الإصابة خاصة وان اصابته استغرقت وقتا طويلا منذ أمم افريقيا بالكاميرون في يناير الماضي".

وأشار أبو العلا الى أن عدم المجازفة باشراك حجازي سيمنحه الفرصة لاستعادة لياقته البدنية. وستلتقي مصر مع غينيا بعد غد الأحد ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات قبل أن يلاقي اثيوبيا في التاسع من يونيو حزيران الجاري في الجولة الثانية للتصفيات. وستلعب مصر أمام كوريا الجنوبية وديا يوم 14 الجاري.

وبدأ منتخب مصر استعداداته لمواجهة غينيا في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لامم افريقيا بساحل العاج 2023.

وذكر موقع الاتحاد المصري على الانترنت ان محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي انتظم في التدريبات بينما غاب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن التدريب بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا.

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