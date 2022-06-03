مديرة "رولان غاروس" تعتذر عن تصريحات حول "تنس السيدات"

المصدر: وكالات

اعتذرت أميلي موريسمو مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عن قولها إن تنس السيدات أقل جاذبية من تنس الرجال قائلة إن تصريحاتها أخرجت عن سياقها. وجاءت تصريحات موريسمو بعد طرح تساؤلات حول جدول مباريات البطولة الكبرى التي تقام على الأراضي الرملية في ملاعب رولان جاروس في العاصمة الفرنسية.

وتقام مباراة ليلية واحدة ضمن برنامج مباريات البطولة كل يوم في الساعة 2100 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) من أول يوم اثنين في البطولة حتى دور الثمانية. وكانت تسع من 10 مباريات مقررة في هذا التوقيت مباريات رجال مما أثار المزيد من الأسئلة حول كيفية انهاء اللاعبات للمباريات مبكرا ضمن البطولات الكبرى. وردا على التساؤلات حول برنامج المباريات قالت موريسمو إن مباريات الرجال أكثر إثارة.

وقالت موريسمو في تصريحات نقلتها عنها قناة التنس الليلة الماضية "أولا وقبل كل شيء أخرجت تصريحاتي عن سياقها العام.. أخرجت عن السياق.. وأود الاعتذار للاعبات اللائي شعرن بالغضب بسبب تصريحاتي".

وأضافت اللاعبة السابقة الفائزة بلقبين كبيرين "ومرة أخرى فإن كل من عرفني وعرف مسيرتي يعلم أنني مدافعة قوية عن المساواة (بين الجنسين) وعن تنس السيدات وعن النساء بصفة عامة". وأشارت موريسمو إلى أن البطولة ستعيد النظر في جدول المباريات وخاصة الليلية منها في العام المقبل.

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